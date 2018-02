Fout verleden dichter Lucebert: ''Lucebertschool zou een andere naam moeten krijgen''

BERGEN - ''Kinderen moeten niet in een school worden opgeleid die vernoemd is naar een antisemiet.''Dat vindt Bob Polak, schrijver, columnist en inwoner van Bergen, nu bekend is geworden dat de bekende Bergense dichter Lucebert in zijn jonge jaren sympathiseerde met de nazi’s.

Het is allemaal te lezen in een biografie die vandaag verschijnt over de beroemde Nederlandse dichter van de hand van Wim Hazeu. Lucebert ging volgens de biografie vrijwillig naar Duitsland om te werken in de Duitse wapenindustrie. Hij stuurde tijdens die tijd brieven met antisemitische strekking naar zijn vriendin in Nederland.

In de brieven spreekt Lucebert over de 'Joodse sjacherige zwetsaard' en 'machtjoden'. Ook ondertekende hij die soms met 'Sieg Heil!' en 'Heil Hitler!' Lucebert liet zich ook neerbuigend uit over de "negercultuur" en noemde Hitler "onze Führer".

Verbijsterd

Schrijver en Bergenaar Bob Polak is verbijsterd. Hij schreef het boek 'Hier ligt Hemelrijk' waarin verhalen staan over schrijvers, dichters en kunstenaars die in het kunstdorpje begraven zijn. Ook Lucebert staat in het boek. ''Je gaat zijn werk nu met heel andere ogen bekijken. Lucebert is totaal ongeloofwaardig, hij is een bedrieger.''

Polak vindt dat de Lucebertschool in Bergen een andere naam moet krijgen. ''Het zou de gemeente sieren als de naam veranderd wordt. Jan Hemelrijk leidde een verzetsgroep die honderden mensen het leven heeft gered. Die krijgt zelfs op 4 mei geen bloemetje.''

Verrast

Museum Kranenburgh, eerde in 2014 de kunstenaar nog met de expositie Lucebert, Thuis in Bergen. Angelika Bisseling van het museum was verrast toen ze het nieuws hoorde. ''Lucebert is voor Bergen en heel Nederland een heel belangrijke kunstenaar geweest. Een multitalent dat heel veel jonge kunstenaars heeft geïnspireerd. Maar we moeten hier wel rekening mee houden.''

En dat betekent niet dat Lucebert in de ban wordt gedaan. ''In zijn kunst is hij heel erg bezig met geweld, oorlog en machtsmisbruik. Het lijkt er op dat hij met zijn verleden heeft geworsteld en er afstand van wilde nemen. Maar dat is mijn interpretatie. Bezoekers willen we in de toekomst ook de donkere kant van de kunstenaar laten zien en ook dit verhaal vertellen.''