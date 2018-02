Honderden gegevens van BN'ers op straat door lek website showbizzfotografen

NOORD-HOLLAND - De privégegevens van honderden BN'ers hebben jarenlang openbaar gelegen door een fout op de website van showbizzfotografen Peter en Edwin Smulders. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?

De fout is ontdekt door RTL Nieuws, nadat een anonieme tipgever ze erover verteld had. Het fiasco heeft kunnen plaatsvinden doordat de site van de showbizzfotografen niet beveiligd was met een wachtwoord. Hierdoor kon iedereen alle inhoud van de website bekijken, waaronder dus alle privégegevens die ze in bezit hadden.

In totaal zijn de gegevens van 489 mensen door iedereen bezoeker van de site te bekijken geweest. Van deze 489 is een groot aantal BN'ers. Zo zijn de gegevens van veel beroemdheden uit Noord-Holland gelekt: onder andere die van Glennis Grace, Froukje de Both en zelfs Gordon.

Het is nog de vraag of er consequenties zullen zijn voor het fotografenduo. Peter en Edwin reageren allebei vrij nonchalant op de vragen van RTL Nieuws en zeggen weinig verstand te hebben van websites. Het lek is inmiddels al wel gedicht, dus een liefdesbrief naar Gordon sturen zit er jammer genoeg niet meer in.