Muidenaren spreken Weespers toe: "Kom bij ons"

MUIDEN - De inwoners van Muiden proberen in een open brief de Weespers te overtuigen om voor Gooise Meren te kiezen tijdens het referendum. Tijdens de komende verkiezingen 21 maart mogen de Weespers ook stemmen voor een fusie met Gooise Meren of Amsterdam.

Muiden lokt Weesp door te zeggen dat ze veel gemeen hebben. "Niet alleen een gedeelde geschiedenis als vestingstad en bedrijvige haven-, handel- en industrieplaats, maar ook zijn het beide hechte gemeenschappen met een sterk eigen karakter. Muiden voelt een grote verwantschap met Weesp", schrijft de stadsraad Muiden. "Na een aarzelend begin gaan wij als inwoners van Muiden steeds beter onze weg vinden binnen de nieuwe gemeente Gooise Meren." Lees ook: Man maakt overlijdensbericht voor gemeente: "Weesp wordt bijgezet in Amsterdam" Muiden is nu, geografisch gezien, het buitenbeentje in de gemeente. Weesp ligt lekker dichtbij, dus "ze hopen samen te kunnen optrekken om een gezond tegenwicht te bieden aan de Gooise kernen binnen de nieuwe gemeente." Of Weesp voor Gooise Meren kiest, zal blijken na het referendum op 21 maart 2018.