Amsterdamse Ghanees Akwasi klaar voor openingsceremonie Winterspelen: "Het wordt heel emotioneel"

AMSTERDAM - Nog een nachtje slapen en dan loopt de Amsterdamse Ghanees Akwasi Frimpong het olympische stadion in Pyeongchang binnen. Als enige lid van de Ghanese ploeg mag hij de vlag van zijn geboorteland dragen. "Alles valt samen", vertelt de sporter in een interview aan NH Nieuws.

De skeletonner verheugt zich er enorm op, vertelt de man die dit weekend ook nog eens jarig is. "Het begint te kriebelen. Je mag de vlag dragen van je land. Dat is heel bijzonder. Mensen hebben gevochten voor zo'n vlag. Dat ik 'm mag dragen, in de arena kan lopen, de rest van de wereld kijkt en ziet dat Ghana erbij hoort: dat is heel bijzonder."

Emotioneel

Op de vraag of het een emotioneel moment voor hem wordt, antwoordt hij lachend: "No pressure hè, no pressure. Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Het wordt heel emotioneel. Een vlag symboliseert echt veel in de road naar de onafhankelijkheid. Geel en goud staan voor de mooie grondstoffen in Ghana, groen voor de vruchtbare akkers en de ster voor de vrijheid van heel Afrika. Kijk, ik ben daar niet alleen voor heel Ghana, maar voor heel Afrika en ook een beetje voor de jongeren in Amsterdam-Zuidoost."

Een groot feest

Net als Akwasi ('het wordt een historisch moment') kan ook zijn Amsterdamse fysiotherapeut Michael Davidson niet wachten tot de Olympische Spelen beginnen. Hij vertelt telefonisch vanuit Zuid-Korea: "Het is hier een groot feest, fantastisch. We hebben nog een paar pijnlijke spiertjes moeten losmasseren, maar Akwasi is fit."

Davidson kijkt met plezier terug op het warme welkom dat de Ghanese ploeg vanochtend heeft gehad bij de burgemeester van Pyeongchang. "We hebben daar de welkomstceremonie gehad. We moesten een voor een naar de burgemeester. Nadat we daar waren geweest, werd het volkslied gespeeld. Dat heb ik voor het eerst aangehoord. Een bijzonder moment."