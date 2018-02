Mishandelde Timo blij met veroordeling: "Genieten van het leven, dat ga ik nu doen"

LANDSMEER - Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden sinds de kaak van Timo Graver gebroken werd door een wegpiraat. Het was de dag voordat Timo aan de zwaarste vorm van chemotherapie begon. Inmiddels is hij klaar met de chemo en is de kaakbreker veroordeeld. "Genieten van het leven, dat ga ik nu doen."

Timo is blij met de uitspraak van de rechter. De dader, de 46-jarige Willem B. uit Landsmeer, heeft één maand celstraf gekregen, een taakstraf van honderd uur en hij moet een schadevergoeding van 2.300,- euro betalen.



Timo was erg gespannen voor en tijdens de rechtzaak. Hij was niet bang dat Willem B. hem ter plekke aan zou vallen, maar hij vond het intimiderend dat de persoon die hem 'zoveel pijn had gedaan' nu voor hem stond.



Lees ook: Maand cel en taakstraf voor wegpiraat die kankerpatiënt Timo (20) mishandelde

'Woeste Willem'

Tijdens de zitting vertelde Timo over de angst die hij sinds de mishandeling ervoer. De dader, in Landsmeer beter bekend als 'Woeste Willem', had niet eerder spijt betuigd. Timo was de afgelopen maanden bang geweest dat 'Woeste Willem' zijn moeder iets zou aandoen, als hij zelf in het ziekenhuis was.



Na de uitspraak kon Timo eindelijk opgelucht adem halen en ziet hij het leven weer rooskleurig in. Zijn chemokuur is aangeslagen en hij kan zichzelf officieel gezond noemen. Hoewel hij nog wel elke dag last heeft van zijn kaak, is hij niet van plan om zich nog veel bezig te houden met het incident. "Genieten van het leven, dat ga ik nu doen."