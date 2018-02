Buikglijden in plaats van schaatsen op ijsbaantje Santpoort-Noord

SANTPOORT-NOORD - Als het een beetje zou meezitten, zou er vandaag geschaatst kunnen worden op het weilandje bij de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. Vrijwilliger Cary van Baekel hield de afgelopen dagen weliswaar een kleine slag om de arm, maar de vooruitzichten waren dusdanig goed dat hij al zijn hoop op donderdag had gezet.

Vandaag was de ultieme test, maar heel spannend was het niet. Van Baekel had de barometer de afgelopen nacht goed in de gaten gehouden en wist hierdoor genoeg.

"Jammer maar helaas", concludeerde hij nuchter toen hij naar de twee centimeter dikke ijslaag keek. "We hebben er alles aan gedaan, maar Moeder Natuur heeft beslist dat het niet zo mag zijn."

Ze konden zichzelf niks kwalijk nemden, de Santpoortse vrijwilligers die heel wat uren hebben besteed aan het prepareren van het ijs. "Jammer, maar we zijn lekker van de straat geweest", vervolgt Van Baekel. "Natuurlijk hadden we het prachtig gevonden als hier op dit moment kinderen hadden geschaatst. Helaas, we moeten ons er bij neerleggen. Van schaasten komt niks meer. Zwemmen? Nou, dan denk ik eerder aan buikglijden..."