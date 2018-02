"Carlijn schaatst kennelijk hard op Nederlandse kruidkoek"

HEEMSTEDE - De warmtedekens gaan mee en ergens in de koffer ligt ook nog een voorraad kruidkoek. Vanavond vliegen Kareljan en Marga Schoutens uit Heemstede naar Zuid-Korea om daar hun dochter Carlijn in actie te zien op de Winterspelen. "We zijn supertrots en heel erg blij voor haar."

Carlijn schaatst zaterdag de 3.000 meter en volgende week vrijdag de 5.000 meter. Niet voor Nederland, maar voor het Amerikaanse team. Carlijn is namelijk geboren in de Verenigde Staten en heeft twee paspoorten. "Allebei onze dochters zijn in de VS geboren, omdat we daar voor ons werk moesten zijn", aldus vader Kareljan, die hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam is.

Sportieve familie

Zowel Kareljan als Marga zijn fanatieke sporters, dus Carlijn heeft dat van allebei wel een beetje meegekregen. Ze rennen marathons, maar van wie ze het talent voor schaatsen heeft? "In ieder geval niet van haar moeder", aldus Marga. "Ik kom oorspronkelijk uit Brabant en daar waren in de buurt alleen maar héle smalle slootjes, dus daar werd niet zoveel geschaatst."

Naast het schaatsen is Carlijn, net als haar zus, student Geneeskunde. "Ze heeft haar bachelor inmiddels gehaald, maar door de Spelen is de opleiding even op een lager pitje komen te staan." Na de Spelen begint ze met haar coschappen.

Kruidkoek

Marga en Kareljan gaan goed voorbereid op weg naar Zuid-Korea. Ze zitten, uiteraard, bij de wedstrijden van Carlijn op de tribune en gaan ook nog bij andere sporten kijken. De koffers staan klaar, er gaat ook een pak kruidkoek mee. "Daar had Carlijn nog om gevraagd, daar kan ze hard op schaatsen kennelijk", lacht Kareljan.

In de VS behoort Carlijn tot de top, maar grote vraag is hoe haar kansen in Peyongchang liggen. Kareljan en Marga zijn al meer dan trots dat hun dochter aan de start staat, over de ranking maken ze zich geen zorgen. "Gezien de Worldcuptijden is het niet één van de favorieten, maar je weet het niet. Bij de 5000 meter zijn er maar twaalf die meedoen, dus we gaan maar eens kijken."