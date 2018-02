Vandalen vernielen ijsbaan op IJmuidens plein: "Genoeg kansloze zure volwassenen op deze planeet"

IJMUIDEN - Onbekende 'ijsvandalen' hebben de kans flink verkleind dat IJmuidense kinderen nog kunnen schaatsen op Plein 1945. Daar zijn vrijwilligers de afgelopen dagen druk bezig geweest met het aanleggen van een schaatsbaantje, maar onbekenden hebben de boel er toegetakeld.

Dat is te zien op foto's die een van de vrijwilligers, Martine Blinkhof, op Facebook heeft geplaatst. Ze schrijft er bij: "Blijkbaar is het heel normaal om dat moedwillig te saboteren! Hoeken stuk trappen, lekkage veroorzaken (waardoor we weer op zoek moesten naar water om bij te vullen) , ijs erop te gooien en wat ik dan ook nog heel bijzonder vindt is een spoor van pekel langs de baan."

Zure volwassenen

Het is volgens haar geen zekerheid dat het jongeren zijn die dit hebben aangericht: "Denk nou niet meteen dat dit alleen jeugd zou kunnen zijn.... er zijn namelijk ook genoeg kansloze zure volwassenen op deze planeet", zegt Blinkhof.

De IJmuidense hoopt dat buurtbewoners nu een oogje in het zeil willen houden, omdat het de vrijwilligers niet lukt de baan 24 uur per dag te 'beveiligen'. "Ik hoop dat dit nog enigszins goed komt, we hadden al 3 cm ijs!"