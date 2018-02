Rolstoelentekort opgelost: senioren Uitgeest kunnen mee naar buiten

UITGEEST - Deelnemers van de wekelijkse 'ouderenwandeling' van zorgcentrum Geesterheem rolden vandaag met een grote glimlach de straten van Uitgeest door. Door het groeiende aantal deelnemers kampten zij enige tijd met een serieus rolstoelentekort, maar vandaag kregen zij er tien cadeau.

Dat meldt onze mediapartner Omroep Stichting Uitgeest. De rolstoelen kregen zij van de gemeente Uitgeest en ViVa! Zorggroep.

De bewoners van het zorgcentrum maken iedere donderdag een wandeling door de buurt. Een frisse neus halen is natuurlijk fijn, maar de tocht heeft volgens de organisatie ook een belangrijke sociale functie, omdat de deelnemers zo contact met de buurtbewoners kunnen onderhouden.

De drempel om aan de wandeling mee te doen, was met name voor ouderen die slecht ter been zijn hoog. Door de extra rolstoelen kunnen zij nu ook mee naar buiten.