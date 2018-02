Deel dit artikel:











Schouten en Antwi terug in de basis bij FC Volendam Foto: NH Sport/Edward Dekker Foto: NH Sport/Edward Dekker

VOLENDAM - Rodney Antwi en Erik Schouten keren vrijdag terug in de basiself van FC Volendam. Antwi was in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0) geschorst; Schouten ontbrak vanwege een gebroken neus. De centrale verdediger speelt tegen De Graafschap met een masker.

Schouten brak ruim anderhalve week geleden tegen Go Ahead Eagles zijn neus. "Ze hebben hem vorige week rechtgezet. Het is niet ideaal, maar wel verstandig om hier mee te spelen. Met dit masker op mag ik alles doen", aldus de centrale verdediger. Door de terugkeer van Schouten verhuist Henny Schilder weer naar de bank. Datzelfde geldt voor Luis Pedro die tegen Fortuna met succes Rodney Antwi verving. De aanvaller scoorde en tekende voor een assist. Trainer Misha Salden: "Ik ben erg blij hoe Pedro het heeft ingevuld, maar dat geldt ook voor Henny. Op deze manier versterk je de ploeg dat als er één of twee moeten invallen dat dat niet zichtbaar is." Lees ook: Pedro: "Wist niet meer dat dit soort dagen bestonden" Lees ook: FC Volendam wint overtuigend van Fortuna Kees Kwakman maakt ook weer deel uit van de wedstrijdselectie. De middenvelder is hersteld van zijn hamstringblessure. Salden begint op de bank en kan volgens Salden nog geen hele wedstrijd spelen. "Maar mocht zijn ervaring of kopkracht nodig zijn dan kan ik hem inzetten." Je kunt de wedstrijd De Graafschap - FC Volendam morgenavond rechtstreeks op de radio volgen. De uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. De aftrap is om 20.00 uur. Edward Dekker is de verslaggever in Doetinchem. Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi Later meer.