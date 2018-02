Maand cel en taakstraf voor wegpiraat die kankerpatiënt Timo (20) mishandelde

LANDSMEER - De man die de ernstig zieke Timo Graver afgelopen november een gebroken kaak sloeg, moet een maand de cel in. Dat heeft de rechter in Haarlem zojuist bepaald.

Daarnaast heeft hij een taakstraf van honderd uur opgelegd gekregen en moet de man 2.300 euro schadevergoeding betalen. De rechter acht mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg bewezen. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM zag liever dat de man (46) vier maanden de cel in ging.

Het slachtoffer was de bewuste avond onderweg naar een Chinees restaurant. Hij wilde nog een keer lekker eten voordat hij zou beginnen aan zijn chemokuur. Toen hij een straat overstak, kreeg hij ruzie met de verdachte.

Spijt

De verdachte gaf tijdens de zitting toe dat hij Timo een klap heeft gegeven. Dat gebeurde nadat Timo door hem voorbij was geracet, terwijl die op het zebrapad liep. Timo gaf een klap op de auto om te laten weten dat hij niet had moeten doorrijden.

De verdachte zegt spijt te hebben van de klap die hij uitdeelde: "Ik wou dat ik het terug kon draaien." Verder liet hij weten dat hij de schade wil vergoeden.

De verdachte is een bekende van de politie. Hij kwam liefst elf keer eerder in aanraking met agenten. Zelf wees hij er voor de rechtbank op dat zijn laatste akkefietje alweer zes jaar geleden was.

De eis tegen de man die een verleden als Ajax-hooligan heeft, was vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.