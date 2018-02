Kijk van Martijn: "Jong Ajax maken wij een kopje kleiner!"

VELSEN-ZUID - "Ik verwacht dat wij Jong Ajax een kopje kleiner maken. De drie punten blijven op sportpark Schoonenberg", aldus de IJmuidenaar over de wedstrijd Telstar - Jong Ajax.

Overigens is Martijn niet te spreken over de beloftenelftallen die meedoen in de Jupiler League. "Beloften zijn jonge jongens die nog geen haar onder de oksels hebben en ook nog geen schaamhaar hebben. Niet volgevreten miljonairs zoals Younes en Cassiera die af en toe meedoen. Afschaffen die zooi of alleen maar jonkies."



De Noord-Hollandse derby tussen Telstar en Jong Ajax is vrijdag live te horen op NH Radio.