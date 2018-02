Deel dit artikel:











Verwondingen in gezicht van tiener door straatroof Foto: Shutterstock

BUSSUM - De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof bij de rotonde Brinklaan-Ceintuurbaan in Bussum. Het slachtoffer is een 14-jarige jongen die gisteren op gewelddadige wijze is beroofd door twee onbekende mannen. De daders zijn nog steeds voortvluchtig.

De melding kwam gisteravond rond 21.40 uur binnen bij de politie. Op de aangegeven locatie troffen de agenten een 14-jarige jongen aan. Hij had verwondingen aan zijn gezicht, maar was nog wel in staat om zijn verhaal te doen. Hij vertelde de agenten dat twee gemaskerde mannen in donkere kleding naar hem toe waren gelopen, terwijl hij op een bankje bij het Vijverpark zat. De mannen gedroegen zich direct agressief en pakten hem vast, waarna hij meerdere keren op zijn hoofd werd geslagen. Vervolgens zijn de daders richting de Lange Heul gevlucht. De mannen hebben een aantal dingen gestolen, waaronder de tas van het slachtoffer. De jongen is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Wie de mannen zijn is nog niet bekend. De politie roept daarom getuigen op zich te melden en er is een onderzoek gestart naar het incident.