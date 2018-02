De Peiling: Dieetadvies volgens Consumentenbond soms prutswerk

NOORD-HOLLAND - Geen halvarine, wel roomboter. Aardappelen wel of niet in de ban. Er zit nogal wat verschil in kwaliteit in de adviezen van voedingsconsulenten, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Mysteryshoppers

De Consumentenbond liet vier vrouwelijke mysteryshoppers op consult gaan bij 23 gewichtsconsulenten. Een derde van de gewichtsconsulenten vroeg niet naar de medische situatie en gezondheidsklachten. De helft informeerde niet naar medicijngebruik. Dit zijn essentiële vragen, omdat gewichtsconsulenten bij medische klachten niet zelf advies mogen geven, maar door moeten verwijzen naar een diëtist of huisarts.

Schijf van Vijf

Alle gewichtsconsulenten moeten zich aan de Schijf van Vijf houden, die in 2016 door het Voedingscentrum is vernieuwd. Eenderde van de consulenten baseerde het advies nog op de oude Schijf van Vijf of week af van de Richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad. Een gewichtsconsulente adviseerde sandwichspread te eten. Een ander deed aardappelen in de ban. Ook adviseert een aantal consultenten roomboter in plaats van margarine of halvarine. Adviezen die niet passen bij de Schijf van Vijf.

Bewegen

Bewegen is belangrijk voor wie kilo’s wil kwijtraken; daarom is het belangrijk dat een adviseur inzicht heeft in het aantal uren dat iemand sport en in hoe iemand de dag doorbrengt. Twee consulenten vroegen niet of de klant sportte en vijf toonden geen interesse in de dagelijkse activiteiten.

Duur is niet beter

Wie wil afvallen, is bij een dure gewichtsconsulent niet beter af dan bij een goedkopere. Een onlineadvies van 15 euro was bij dit onderzoek beter dan een consult in levenden lijve dat 85 euro kostte. Voor de meeste consulten moest zo'n 60 euro worden afgerekend.

Wat doe jij?

Zeg eens eerlijk; hoeveel kilo zou jij kwijt willen? En wat heb je allemaal al gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Heb jij DE dieettip waarmee heel Noord-Holland deze zomer slank aan het strand ligt? We horen het graag van je!

