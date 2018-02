Deel dit artikel:











Helderse senator per direct weg uit Eerste Kamer Foto: Parlement.com

DEN HELDER - De Helderse senator Marleen Barth stapt per direct op als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Dat is zojuist bekend geworden.

Barth, die werd geboren in Den Helder, raakte de afgelopen tijd om twee redenen in opspraak. Eerst omdat zij en haar man, de Wassenaarse oud-burgemeester Jan Hoekema (D66), bedongen dat zij na Hoekema's afscheid tegen een lagere huur in de Wassenaarse burgemeesterswoning mochten blijven wonen. Vervolgens kwam ze nog verder onder vuur te liggen omdat ze van een zonvakantie genoot, terwijl de Eerste Kamer zich boog over de donorwet. Lees ook: Helderse PvdA-senator onder vuur om zonvakantie tijdens debat over donorwet "Ik betreur het zeer dat er over mijn afwezigheid zoveel beroering is ontstaan. Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt", laat Barth weten in een verklaring. "Ik heb begrip voor het moeilijke besluit dat Marleen heeft genomen", zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in een reactie. "Ze heeft zich de afgelopen jaren op verschillende posities met veel passie ingezet voor de partij. Ik heb daar waardering voor."