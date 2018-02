Eigenaar Zaanse wasserette ontkent uitbuiting Syrische vluchtelingen

ZAANDAM - De eigenaar van een Zaanse wasserette ontkent dat het bedrijf een groep Syrische vluchtelingen heeft uitgebuit. Dat zei hij vandaag voor de rechter, waar hij met drie broers terechtstaat op verdenking van mensenhandel en uitbuiting van acht Syriërs.

De vier mannen (41 tot 58 jaar) runnen de zaak aan de Sluispolderweg in Zaandam, waar de vluchtelingen tussen oktober 2015 en november 2016 zouden zijn uitgebuit. Zij maakten daar heel lange werkdagen, soms tot diep in de nacht.

Geen salaris

Volgens de Syriërs was hen salaris beloofd, maar in de meeste gevallen kregen ze helemaal niks. Om te mogen blijven slapen, moesten de mannen extra werk verrichten. Vervolgens brachten ze de nacht door op houten stellingen tussen de machines. Er was geen douche en de mannen werden met camera’s in de gaten, stelt justitie.

De eigenaar van de wasserij ontkende vanochtend tijdens zijn verhoor in alle toonaarden. Volgens hem wist hij van niets, omdat hij slechts chauffeur zou zijn geweest. "Ik haalde alleen de was op en bracht die weer weg naar hotels. Ik wist dat er mensen werkten, maar had niet eens tijd voor een praatje."

Verder zei hij nog dat de Syriërs volgens hem maar een keer slapend zijn aangetroffen. Ze brachten de nacht door in de wasserette, omdat ze niet meer naar huis konden, lichtte hij toe. "Daarom bleven ze daar slapen."

Emotioneel

De ondernemer wil eigenlijk niet meer herinnerd worden aan de 'afschuwelijke episode'. Hij huurde het pand waarin de wasserette zit weliswaar zelf, maar verhuurde het weer door aan een extern bedrijf, zo verdedigde hij zich. Hij werd erg emotioneel in de rechtszaal, mede omdat zijn moeder in de tussentijd is gestorven.

Ook de tweede broer ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. Hij was naar eigen zeggen slechts vertegenwoordiger om nieuwe klanten te werven.