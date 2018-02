Vermoedelijke handgranaatlegger (17) is bekende van Amsterdamse politie

AMSTERDAM - (AT5) De 17-jarige jongen die wordt verdacht van het achterlaten van een handgranaat in een café in Amsterdam, is een bekende van de politie. Hij zou omgaan met een beruchte groep criminelen in de Diamantbuurt.

Volgens Het Parool zou het gaan om Hassan el R.. Hij werd dinsdag door een arrestatieteam opgepakt in De Pijp en wordt ervan verdacht een jaar geleden de granaat in het café te hebben gelegd. Hij deed dat nadat een portier had geweigerd leden van de groep criminelen uit de Diamantbuurt het café binnen te laten.

Volgens de krant is Hassan el R., zoon van een Egyptische vader en een Marokkaanse moeder, geregeld met de politie in aanraking geweest. Hij woont vlak bij de plek waar vorige maand Anass el Ajjoudi werd geliquideerd. In deze buurt wonen meerdere criminelen die deel uitmaken van de 'Van Wougroep'. El R. zou in beeld zijn gekomen nadat een getuige hem had herkend op beveiligingsbeelden die op tv zijn uitgezonden.

Lees ook: Politie vermoedt verband tussen granaten bij club en café in Amsterdam

Volgens de getuige zou de verdachte zich eerder die avond in de stad hebben misdragen. De getuige noteerde het nummerbord van de brommer van de man die zich misdroeg; dat bleek van El R. te zijn. Er is mogelijk ook een dna-spoor gevonden.

Onderzocht wordt of dezelfde dader of groep ook betrokken is bij de zaak rond de handgranaat die aan de deur van club ABE werd gevonden.