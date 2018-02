ABN Amro sluit tweetal kantoren in Noord-Holland

BOVENKARSPEL - ABN Amro gaat twee kantoren sluiten in Noord-Holland. Het gaat om de vestigingen in Bovenkarspel en op Den Burg. Volgens de bank kiezen mensen steeds vaker om hun bankzaken online te regelen en zijn deze vestigingen overbodig geworden.

Bij de vestiging in Den Burg blijft er wel een automaat staan waar mensen geld kunnen opnemen en storten. In Bovenkarspel is dit niet het geval. Hier worden mensen verzocht om bij de vestiging in Hoorn hun geldzaken te regelen. Het pand in Den Burg sluit op 20 april en in Bovenkarspel gaan de deuren 24 mei dicht.

Het bezoek bij de vestigingen loopt al jaren sterk terug. "Onze klanten regelen al zaken op het moment dat hun uitkomt. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de app voor Mobiel Bankieren. Ook voor een hypotheekgesprek kiezen onze klanten al bijna in de helft van de gevallen voor een gesprek via webcam, vaak vanuit hun eigen huiskamer", aldus directeur Personal Banking Klaas Ariaans.

Volgens ABN Amro kunnen de medewerkers van de vestigingen die gaan sluiten bij een ander filiaal aan de slag.