Deel dit artikel:











Bij Dicke Mick liggen de kroketten alvast klaar voor Holleeder Foto: Google Streetview

AMSTERDAM - Voor de advocaten die zin hebben in een lekker vette hap is er 'Dicke Mick'. Behalve hun zelfgemaakte friet is er ook nog iets anders wat de snackbar aantrekkelijk maakt voor advocaten: ze zitten namelijk tegenover de Bunker, één van de best beveiligde rechtbanken van Nederland. Hierdoor krijgen ze nog wel eens bekende Nederlanders over de vloer.

Als advocaten eens geen zin hebben in kaviaar of carpaccio lopen ze vanuit de Bunker de straat over naar Dicke MicK. Zeker met het proces tegen Willem Holleeder wat nu gaande is, komen er veel mensen een patatje of een broodje frikandel halen. Niet alleen advocaten, maar ook veel mensen van de pers en ramptoeristen. De eigenaar van de snackbar, Ellie Blom, is het gewend dat er bij grote processen veel mensen over de vloer komen. "We hebben er zeker meer klandizie van," vertelt ze. Lees ook: Begin zaak Holleeder meteen vertraagd door strenge veiligheidsmaatregelen Blom wil liever niets zeggen over de favoriete snack van sommige BN'ers, maar ze vertelt wel dat kroketten en patat zeker populair zijn onder deze groep. De enige naam die ze wil noemen is die van John van den Heuvel, die geregeld bij de snackbar komt. Zijn vaste bestelling weet ze dan ook uit haar hoofd: een belegd broodje. De kroketten heeft ze al klaarliggen, voor het geval dat de Neus zou besluiten om ze op te laten halen. Beroepscrimineel of niet, iedereen houdt immers natuurlijk wel van een broodje kroket.