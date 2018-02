VIDEO: Romantische Amsterdammer doet vriendin uniek huwelijksaanzoek in bioscoop

AMSTERDAM - Het was een bijzondere Ladies Night eergisteravond in bioscoop Pathé Arena in Amsterdam-Zuidoost. Er vond namelijk een heus huwelijksaanzoek plaats vooraf aan de film Fifty Shades Freed. Raëshma was de gelukkige dame in kwestie. Haar vriend Godwin ging voor een volle zaal op zijn knieën.

"Het was allemaal vooraf gepland", vertelt Godwin aan NH Nieuws. "Ik had met Pathé afgesproken dat ik via de achterdeur naar binnenkon, want er mogen eigenlijk geen mannen naar binnen tijdens Ladies Night. Super dat dat mocht."

"Vervolgens had Pathé een kado-actie georganiseerd", gaat hij verder. "Vijf mensen zouden een kado onder hun stoel hebben. Bij de eerste vier was dat ook zo, maar de vijfde stoel daar zat mijn vriendin op. Zij werd naar voren geroepen en toen verscheen ik. Op dat moment heb ik haar gevraagd."

Moment supreme

Op videobeelden die van het aanzoek zijn gemaakt, is te zien hoe de verbazing van het gezicht van Raëshma is af te lezen. Desondanks zegt ze volmondig: 'Ja'. "Ze was inderdaad heel verbaasd", vertelt Godwin. "Ze vertelde me later dat ze het echt niet had verwacht. Maar ze was ook heel blij, dit is natuurlijk de droom van elke vrouw, zo'n huwelijksaanzoek."

Het toeval wil dat rapper Yes-R ook aanwezig was in de bioscoop gisteravond, om op te treden. "Hij hoorde van het aanzoek", aldus Godwin. "En hij vond het zo leuk, dat hij voor een volle bioscoophal heeft verteld over mijn aanzoek en mij erbij heeft geroepen. Dat was erg leuk."

De bruiloft is overigens al snel: "Die vindt plaats in juli, in Amsterdam", laat Godwin weten.