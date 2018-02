Man (33) bedreigd met wapen en beroofd

Volgens de politie bedreigde de verdachte de Veenendaler met een wapen. De verdachte was niet alleen; er was ook een man bij op een scooter.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is op zoek naar mensen die gisteravond tussen 22.05 uur en 22.25 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Slaperdijk. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.