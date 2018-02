Morgen kans op paar centimeter sneeuw

NOORD-HOLLAND - Na een paar dagen vorst achter elkaar is het winterse weer nog steeds niet uitgespeeld. Aankomend weekend kan het namelijk gaan sneeuwen. Morgen worden de eerste witte vlokken al verwacht.

Volgens NH-weerman Jan Visser moet er rekening worden gehouden met een paar centimeter sneeuw. "Er werd al langer neerslag verwacht in de vorm van sneeuw. Het is nog onzeker hoeveel centimeter er gaat vallen, maar in ieder geval een paar centimeter", aldus Visser.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag kan er nog een paar centimeter vallen. Zondagmiddag gaat het dooien en wordt het rond de 5 graden. De sneeuw verdwijnt dan weer in de loop van de dag.

Zacht weer

Begin volgende week zakt het kwik weer richting het vriespunt, maar dit duurt volgens Visser niet al te lang. "In de loop van volgende week wordt het een dag of vier achter elkaar zacht."