Goederentrein vastgelopen door palen op spoor

VELSEN-NOORD - Op het spoor tussen station Beverwijk en de Velsertraverse in Velsen-Noord is vanochtend een goederentrein vastgelopen, omdat er houten palen op het spoor lagen. De trein was onderweg naar Tata Steel.

De trein kwam vlak voor spoorwegovergang op Velsertraverse tot stilstand. De spoorbomen waren volgens een omstander al naar beneden. De politie heeft de spoorbomen omhoog gedaan zodat het verkeer de spoorwegovergang kon passeren. Inmiddels zijn de palen door de politie en medewerkers van Deutsche Bahn van het spoor gehaald. Hierna kon de trein zijn weg vervolgen richting het terrein van Tata Steel. De politie heeft de zaak in onderzoek. Hoe de houten palen op het spoor zijn terechtgekomen, is niet duidelijk.