Echtpaar uit Zwaag verdacht van moord op dochter

ZWAAG - De politie heeft een echtpaar uit Zwaag aangehouden op verdenking van moord van hun eigen dochter. Er zouden mogelijk meer slachtoffers zijn.

Dat meldt RTV Rijnmond vanochtend. De zedenzaak speelde zich af in Hoeve Jedidja in het Zuid-Hollandse Meerkerk. In dit pand bevond zich een therapeutisch centrum met een christelijke achtergrond. De directeur van het centrum, Aaldert van A. werd in 2016 tot drie jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik met patiënten.

Vorig jaar kwam er nog een zaak aan het licht. A. zou namelijk nog een patiënt hebben misbruikt. Die vrouwelijke patiënt had in 2016 zelfmoord gepleegd. Pas na haar dood werd er aangifte gedaan van ontucht.

Euthanasiemiddel

In het onderzoek naar de dood van vrouw bleek haar oudere zus in 2012 ook zelfmoord gepleegd te hebben. Na een onderzoek van de Rotterdamse politie bleek dat de 29-jarige zus niet door zelfdoding om het leven is gekomen, maar door het 'toedienen van een dodelijk euthanasiemiddel', aldus Thomas Slieker van justitie Rotterdam. Het koppel uit Zwaag, de 58-jarige moeder van de vrouw - oud-medewerker van Hoeve Jedidja - en de 63-jarige stiefvader, zit nu vast op verdenking van moord.

Meer onderzoek

Volgens Slieker worden nu drie sterfgevallen van mensen die in hetzelfde zorgcentrum hebben gezeten, waaronder de vrouwelijke patiënt die in 2016 zelfmoord pleegde, ook onderzocht door de politie. Ook hier werd eerst uitgegaan van zelfmoord, maar nu zijn er sterke aanwijzingen voor moord.