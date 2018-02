Politie op zoek naar vandaal die auto's vernielde met hamer

BEVERWIJK - Een bij de politie onbekende man heeft maandagavond meerdere geparkeerde auto's in Beverwijk vernield met een hamer. De man wist te weg te komen voordat de politie arriveerde.

De man sloeg toe rond 21.30 uur in de Schuurmansstraat, de Huiderlaan en de Oostertuinen, schrijft Politie IJmond op Facebook. Hij werd gezien door bewoners, die de politie belden.

Aangezien de identiteit van de man onbekend is en hij wist te ontkomen, is de politie nu op zoek naar getuigen. Mensen die de man op maandagavond met de hamer hebben zien rondlopen en weten wie het is, worden verzocht contact op te nemen met de recherche in de IJmond.