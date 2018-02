Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op in Wormer Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

WORMER - Een auto is vannacht in de Valkstraat in Wormer in brand gevlogen. De eigenaar van het voertuig ontdekte de brand zelf en sloeg meteen alarm.

Toen de hulpdiensten ter plekke waren, stond de auto al helemaal in de fik en viel er weinig meer te redden. Er stonden geen geparkeerde voertuigen in de buurt waardoor de schade beperkt is gebleven. Hoe de auto in brand is gevlogen, is voor alsnog een raadsel. Daar wordt vandaag onderzoek naar gedaan.