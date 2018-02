Deel dit artikel:











Schuur in achtertuin brandt volledig af Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

LOOSDRECHT - Een schuur in de achtertuin van een huis aan de Laan van Eikenrode in Loosdrecht is afgelopen nacht tot aan de grond afgebrand. Een naastgelegen schuur raakte ook beschadigd.

De brand werd rond 01.30 uur ontdekt door de bewoners. De brandweer kon niet voorkomen dat de schuur volledig afbrandde. Volgens getuigen stond er een gasfles in de schuur opgeslagen, waardoor de brand heviger werd. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Daar wordt onderzoek naar gedaan.