Schöne: 'PSV 1-0? Dat is echt het verhaal'

AMSTERDAM - "Het was koud in Kerkrade, maar we hebben drie punten", vatte Lasse Schone de wedstrijd Roda JC-Ajax heel kort samen. Verder baalde hij van de andere uitslagen.

De middenvelder baalde ook van de vroege achterstand. "Dit was weer te snel. Gelukkig hebben we genoeg kwaliteit om het recht te zetten. Maar het is niet de bedoeling. Dit mag ons niet overkomen."

De Deen had nog een compliment over voor zijn landgenoot Rasmus Kristensen die zijn debuut maakte. "Het is een goede back. Hij had graag nog een assist gegeven, hij gaf een paar fantastische voorzetten. Maar hij heeft het goed gedaan. Het is wel balen dat PSV weer met 1-0 wint. Dat is het verhaal. Het zou fijn zijn als ze eens punten zouden morsen."