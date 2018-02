Spel Ajax en uitblinker Ziyech stemmen Ten Hag tevreden

AMSTERDAM - Coach Erik ten Hag concludeerde na de zege op Roda JC dat zijn Ajax een goede partij had gespeeld. Van Hakim Ziyech had de trainer zelf genoten.

Ten Hag complimenteerde zijn elftal met de reactie na de snelle achterstand. "Roda JC had er geen antwoord op. Er was ook heel veel spelvreugde", constateerde de trainer die ook in zijn vierde wedstrijd als coach niet verloor.

Op verzoek lichtte Ten Hag sterspeler Ziyech eruit. "Hij was ongelofelijk goed. Heel veel goede keuzes had hij aan de bal en hij maakt een geweldige goal. Ik heb ervan genoten."