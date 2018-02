Gemeentehuis in Schagen beklad: dader aangehouden

SCHAGEN - De politie heeft gisteravond een man opgepakt die op de gevel van het gemeentehuis de leus 'jullie hebben mij mishandeld' heeft geklad. Marjan van Kampen-Nouwen, burgemeester van Schagen, betreurt de actie van de bekladder: "Waarom heeft hij dit gedaan? Was met ons in gesprek gegaan."

Beveiligers van het gemeentehuis zagen de man in de weer met een kwast en vroegen hem zijn actie te staken. De man gaf hier geen gehoor aan en ging rustig door met het bekladden van de gevel. De beveiliging zag geen andere keus dan de politie in te schakelen. Zij hebben hem aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar wordt hij op dit moment nog steeds vastgehouden en verhoord. Volgens de politie heeft hij geen vaste woon-of verblijfplaats.

"Dit is niet de manier van aanpakken", aldus Van Kampen-Nouwen. Zij laat weten dat de gemeente maar al te graag in gesprek was gegaan met de verdachte. "Nu vatten wij het op als vandalisme en moeten wij alle schade gaan verhalen op de dader."