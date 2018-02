Deel dit artikel:











Gemeentehuis in Schagen beklad: "Jullie hebben mij mishandeld" Foto: Telemedia BV

SCHAGEN - Het gemeentehuis in Schagen is vanavond beklad. In grote letters is de tekst "Jullie hebben mij mishandeld" op de gevel onder een partij ramen gekalkt.

Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie en wat er met de tekst wordt bedoeld. Volgens omstanders moet de tekst ergens tussen 19.30 uur en 22.30 uur zijn aangebracht.