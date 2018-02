Boze Jahanbakhsh: "Cuevas zei geen aardige dingen"

ALKMAAR - ENSCHEDE Als door een adder gebeten. AZ-speler Alireza Jahanbakhsh had het in de tweede helft flink aan de stok met Cristian Cuevas van FC Twente. De Chileen en de Iraniër stonden met de neuzen tegen elkaar. "Ik was boos omdat hij geen aardige dingen zei", aldus de AZ-aanvaller na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd in de Grolsch Veste.

Het opstootje volgde na een duel in de zestigste minuut. Jahanbakhsh was duidelijk geraakt door wat de verdediger van FC Twente hem in het veld toevoegde. De maker van de 0-1 en 0-4 zei, met de hand voor zijn mond, ook het een en ander terug, maar wilde na afloop niet herhalen wat er precies was gezegd. "Dat is niet mooi om voor de camera te zeggen."

"Hij gaf geen goede reactie toen ik op de grond lag en opstond. Zoiets zit in de wedstrijd. De adrenaline was hoog. Het was niet slim van mij dat ik een gele kaart kreeg. Toen hij (Cuevas, red.) zijn tweede gele en rode kaart kreeg (in de 73e minuut, red.) maakte dat het veel makkelijker voor ons." In de laatste minuten tilde AZ de stand van 0-1 naar 0-4.

