Madelon redt hondje van ijzige verdrinkingsdood: "Ik kreeg bijna geen adem meer"

BLOEMENDAAL - Madelon van Kooten-Mandersloot was vanochtend met haar hondje Indy aan het hardlopen, toen ze ineens de schrik van haar leven kreeg. Indy werd enthousiast door een groep eenden en rende de vijver op, maar zakte al snel door het dunne ijs heen. "Toen heb ik heel hard geroepen: 'Indy, houd vol!'."

"Hoe kan ik aan mijn kinderen uitleggen dat je het niet geprobeerd hebt?", verklaart Madelon haar gevaarlijke reddingsactie. Ze rende haar tien maanden oude hond achterna. Haar eerste reddingspoging in het ijskoude water lukte niet. "Ik kreeg bijna geen adem meer", vertelt Madelon aan NH Nieuws. Haar tweede poging was ook nog geen succes: "Ik hield het niet vol, maar ik zag Indy steeds minder bewegen."

Bij de derde keer kwam bij Madelon naar eigen zeggen 'een oerkracht vrij'. "Ik begon te schreeuwen: 'Het lukt me!'. Allemaal mensen aan de kant moedigden mij aan. Dat gaf mij enorm veel kracht."

Adrenaline

Bij de derde poging lukte het Madelon om haar Indy uit het wak te halen. "Ik vind het zelf erg stoer. De brandweer vertelde dat ik dit nooit had mogen doen." Later, in de brandweerauto, was de adrenalinekick uitgewerkt en begon alles onwijs pijn doen. "Toen pas snapte ik hoe gevaarlijk dit eigenlijk is."

De dierenambulance Velsen prijst de redder voor haar moed, maar wil mensen er ook op wijzen dat 'eigen veiligheid voor alles gaat'.