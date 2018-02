Van den Brom: "Ik was super blij dat Jahanbakhsh vlak voor mij speelde"

ENSCHEDE - Voor de tiende keer op rij bleef de ploeg van John van den Brom ongeslagen na een uitwedstrijd. De oefenmeester was na afloop FC Twente - AZ een blij man. "Misschien wel wat geflatteerd, maar de 4-0 staat wel."

"Het was een wedstrijd waarin er veel gebeurde. Wij maken een fantastische goal ook al was het een penalty. Maar de loopactie en het doorkoppen van Weghorst en Til voor de overtreding dat is echt een kwaliteit van ons. Je komt op voorsprong en dan speel je toch een andere wedstrijd. Tweede helft zijn we wat meer onder druk gekomen, al kregen wij de beste kansen."

Rode kaart

Een kwartier voor tijd bij een 0-1 stand, kreeg de linksback van de Tukkers, Cristian Cuevas zijn tweede gele kaart. "De rode kaart veranderde het spelbeeld. Dat hebben wij heel goed uitgespeeld."

Jahanbakhsh

Ook Alireza Jahanbakhsh raakte bij de confrontaties met de Chileense verdediger behoorlijk verhit. De Alkmaarse coach zag het van dichtbij gebeuren. "Ik was super blij dat Ali voor mij speelde. Ik kon hem daardoor wel rustig krijgen. Als hij aan de andere kant zou spelen, dan was dat lastig geweest. Als je Ali zo boos krijgt, dan moet er echt wel iets gebeurd zijn. Al denk ik dat Ali ook wel wat terug heeft gezegd. Hij gaf zelf aan dat deze komt in de boetepot voor domme gele kaarten. Dat zegt ook genoeg."

De volgende wedstrijd voor de Alkmaarders is zaterdag, dan komt VVV Venlo op bezoek in het AFAS Stadion. Dit duel begint om 20.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.

