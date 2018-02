8-jarige Anouk speelt in De Luizenmoeder: "Heel gaaf om mee te doen"

HUIZEN - De 8-jarige Anouk Godthelp uit Huizen speelt in de populaire serie De Luizenmoeder. “Het was wel hard werken, maar heel gaaf om te doen”, vertelt ze enthousiast. “Het waren lange dagen met veel wachten en we moesten steeds alles overdoen. Maar het was zeker de moeite waard om mee te maken.”

De serie is ongekend populair onder volwassen. Helaas zijn veel schoolgenoten van Anouk nog te jong om de serie te volgen. Gelukkig kijken haar vriendinnen wel naar de serie via Uitzending Gemist. Zij zijn wel trots op hun beroemde vriendin.

Ook moeder Cornelie Godthelp is trots dat haar dochter in de serie speelt. “Als we gaan kijken, kijken we eerst alleen maar of we Anouk zien. Daarna kijken we nog een keer voor de grappen”, vertelt ze. “Anouk is maar weinig in beeld, vaak staat er net iemand voor en zien we alleen een plukje haar.”

Anouk vindt het wel een beetje jammer dat ze zo weinig in beeld is. “Maar er komt ook een aflevering, waarin ik wel echt wat zeg en wel helemaal in beeld ben”, zegt ze vol vertrouwen. Het is te hopen dat dat ook echt gebeurt, want tijdens de montage kunnen soms hele scene’s sneuvelen.

Beroemd of kinderarts

Onlangs werd bekend dat de serie een vervolg krijgt. Anouk kijkt er al naar uit om weer mee te doen. Op de vraag of ze later ook actrice wil worden twijfelt ze nog. “Ik wil wel actrice worden en ook beroemd. Maar ik wil ook wel kinderarts worden.”