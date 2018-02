Deel dit artikel:











81-jarige vermiste man uit Den Helder is weer terecht Foto: Shutterstock

DEN HELDER - De 81-jarige man die sinds 17.00 uur vermist was, is inmiddels terecht. Hij vertrok vanmiddag vanaf de Lijsterstraat in Den Helder op een witte damesfiets.

De politie heeft vanavond een signalement afgegeven voor de vermiste man. Een tweet van Burgernet laat weten dat de 'dementerende' man weer gevonden is.