Doelpuntrijk duel levert Ajax drie punten op

AMSTERDAM - KERKRADE Ajax heeft met enige moeite drie punten gepakt op bezoek bij Roda JC. In het met 4-2 gewonnen duel drukten Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar hun stempel.

Binnen twee minuten stond Ajax op achterstand. Simon Gustafson zag doelman André Onana onder een voorzet doorgaan en volleerde de bal in het lege doel: 1-0. Frenkie de Jong was net te laat om het tegendoelpunt te voorkomen.

Opnieuw Van de Beek

Het antwoord van de Amsterdammers liet niet lang op zich wachten. In de elfde minuut was het Donny van de Beek die de 1-1 aantekende. Justin Kluivert vond Nico Tagliafico en de Argentijn legde terug op de middenvelder, die vervolgens zijn negende competitiedoelpunt maakte. Vanaf dat moment was Ajax heer en meester.

'Juichen' van Ziyech

Het was wachten op de 1-2. Die kwam er ook toen Ziyech een man uitspeelde en venijnig de trekker overhaalde. De Marokkaan vierde de goal door met zijn armen over elkaar te gaan staan. Afgelopen zondag (tegen NAC Breda) reageerde de spelverdeler nog met handgebaren, omdat hij uitgeloften werd door het Ajax-publiek.

Gemiste kansen

In het restant van de eerste helft verzuimden Lasse Schöne en Huntelaar om het duel vroegtijdig te beslissen. Aan de andere kant redde Onana op een hard schot van Tsiy William Ndenge. Na rust had Ajax de bal en loerde Roda (meer) op de counter.

Beslissing?

Een gezapig half uur volgde. Huntelaar leek rijp voor een wissel toen hij plots voor de 1-3 zorgde. De spits combineerde met Van de Beek, omspeelde doelman Hidde Jurjus en scoorde. Toch werd het snel weer spannend. Frenkie de Jong liet zich aftroeven en zag Jorn Vancamp de aansluitingstreffer maken.

Beslissing!

De laatste tien minuten leek billenknijpen te worden, maar Huntelaar stelde snel orde op zaken. Tagliafico haalde de achterlijn en assisteerde de nummer 9 van Ajax: 2-4. Voor de Argentijnse linksback zijn tweede assist van de wedstrijd en voor de aanvaller zijn negende treffer van het seizoen.

Omdat PSV woensdagavond ook won, blijft de achterstand op de koploper zeven punten.