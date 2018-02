Hema Beverwijk herrijst uit de as: "Ons 'huis' was gewoon verbrand"

BEVERWIJK - De vestiging van de Hema keert terug op de Breestraat. Op 7 maart zal de winkel haar deuren weer openen, tien maanden na de twee verwoestende branden aangestoken door een medewerker.

Vestigingsmanager Martin Buis kijkt terug op een bewogen jaar. "Ze zeggen altijd: brand is erger. En dat klopt, dat wens je niemand toe", vertelt de Schagenaar die inmiddels werkt als verantwoordelijke in Den Helder. "We zijn een familie, en ons huis was gewoon verbrand. Dat heeft een behoorlijke impact op iedereen, je mist opeens de collega's waar je dagelijks mee werkt", aldus Buis tegen NH Nieuws.

Personeel waaierde na de brand uit over vele vestigingen. Van IJmuiden, Heemskerk tot Castricum en Den Helder. Toch zullen niet alle medewerkers terugkeren in de nieuwe vestiging. Er is geen lunchroom meer, en ook de vleeswarenafdeling zal verdwijnen. Het gebak blijft wel verkocht worden, net als de populaire rookworst.

Norma Smit, die het stokje in Beverwijk overneemt van filiaalleider Martin, kan niet wachten om te beginnen. "Ja, ik heb er ontzettend veel zin in", zegt ze. En ook de klanten zijn verheugd. "Ik heb het gemist, we kwamen iedere week", zegt de een. De ander vindt het ook vooral belangrijk voor het centrum. "Wat hebben we verder nog? Ja, de drogist en veel opticiens."

Veel Beverwijkers gebruikten het pand om via de achteringang een snelle doorsteek te maken naar de Breestraat. Dat zal straks niet meer gaan, want die ingang wordt gesloten.