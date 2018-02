Jahanbakhsh en Weghorst bezorgen AZ ruime overwinning

ALKMAAR - ENSCHEDE Dankzij Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst heeft AZ drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van John van den Brom nam in de slotfase pas afstand: 0-4.

De beginfase was voor FC Twente, maar in de negende minuut ging de storm liggen toen AZ een strafschop kreeg. Guus Til werd van achteren onderuit gehaald door Haris Vuckic en scheidsrechter Siemen Mulder wees naar de stip.

AZ vroeg op voorsprong

Jahanbakhsh ging achter de bal staan en schoot raak vanaf elf meter: 0-1. Na de openingstreffer namen de Alkmaarders het initiatief over. Grote kansen leverde dat echter niet op. Alleen Fredrik Midtsjø en Teun Koopmeiners werden gevaarlijk met een afstandsschot. De thuisploeg zette daar alleen een vrije trap van Adam Maher tegenover. AZ-doelman Marco Bizot wist die inzet met moeite te keren.

Gemiste kansen

In de tweede helft werd het meer een open wedstrijd. Vooral AZ had snel moeten scoren. Zo kregen Wout Weghorst en invaller Mats Seuntjens opgelegde kansen, maar beiden schoten ze naast. Ook een kansrijke kopbal van Weghorst verdween naast het doel.

Rode kaart

Twente kreeg maar één scoringskans na rust. In de 69e minuut schoot Vuckic de bal langs Bizot, maar Jonas Svensson haalde de bal van de lijn. Snel daarna kreeg linksback Cristián Cuevas zijn tweede gele kaart, waardoor de Tukkers met tien man verder moesten. Ook trainer Gertjan Verbeek werd toen naar de tribune gestuurd.

Drie goals in vijf minuten

Twee minuten voor tijd besliste Weghorst het duel. De spits rondde rustig af nadat Jahanbakhsh hem vrij voor het doel had gezet. In de blessuretijd kwam AZ opeens los. Eerst draaide Weghorst weg bij zijn tegenstander om vervolgens schitterend de kruising te vinden. Een minuut later schoof Jahanbakhsh nog de 0-4 binnen op aangeven van Seuntjens.