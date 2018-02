Deel dit artikel:











Frans redde vier mannen uit het ijs: "Ik was letterlijk aan het ijs genageld" Foto: ANP

LOOSDRECHT - Schaatsen is natuurlijk heerlijk, maar het levert ook gevaarlijke situaties op. Frans van Neerbos kwam in 2009 in zo'n situatie terecht. Hij was met zijn vader bij de Loosdrechtse Plassen, toen er vier mannen door het ijs zakten. Negen jaar later is hij nog steeds voorzichtiger, iedere keer dat hij naar een bevroren meer of plas gaat.

Frans herinnert zich het ongeval nog als de dag van gisteren. De Loosdrechtse Plas was net dichtgevroren. Toen zagen zijn vader en hij vier schaatsers vanaf de overkant richting hen schaatsen, gevaarlijk dichtbij het zéér dunne gedeelte. "We hebben nog geroepen en geschreeuwd, maar ze schaatsten gewoon door", vertelt Frans. Enkele seconden later gebeurde het: de vier mannen zakten door het ijs. "Mijn vader dacht dat het einde verhaal was voor hen. Hij zei letterlijk: 'We gaan nu kijken naar vier mensen die verdrinken'." Bootje

Machteloos keken de twee mannen toe. "Daar sta je dan. Letterlijk aan het ijs genageld." Toen viel Frans' blik op een klein roeibootje. Plotsklaps kreeg hij een idee: "Ik dacht, als ik nou op dat roeibootje ga leunen, dan kan ik over het gladde ijs heen." Met zijn handen op het bootje schaatste Frans langzaam naar het wak dat de vier mannen zojuist hadden gecreëerd. Onderweg zakte hij zelf twee keer door het ijs, maar wist zichzelf iedere keer op tijd in het bootje te hijsen. Brandweer

Frans manoeuvreerde zich naar het wak met het idee dat de brandweer ook onderweg was. "Dat viel toen tegen", vertelt Frans. De hulpdiensten hadden besloten dat het te gevaarlijk was om in actie te komen. Het is Frans uiteindelijk gelukt om de vier mannen uit het ijs te halen. Een andere omstander heeft hem hierbij geholpen. Na deze heldenactie was Frans er zelf niet goed aan toe. "Ik was verkleumd. Ik kon niet meer verder. Ik was helemaal onderkoeld. Er zat geen bloed meer in mijn benen." Held of sufferd?

Frans wordt nu een 'held van Loosdrecht' genoemd. Al noemt zijn vrouw hem juist 'de sufferd van Loosdrecht'. Frans begrijpt die opmerking wel: "Je zet toch je leven in de waagschaal." Frans raadt nu mensen aan om niet te schaatsen op dun ijs. "Als er vrienden van mij dun ijs op gaan, dan durf ik niet te kijken." Zijn reddingsactie heeft hem juist banger en bewuster gemaakt van de gevaren. Hij weet dat schaatsen heerlijk is, maar weet ook hoe traumatiserend het is voor omstanders mocht iemand door het ijs zakken. "Ik raad iedereen aan: neem ijspicks en een touw mee als je gaat schaatsen", besluit Frans, zodat omstanders niet aan het lot van een 'ijszakker' zijn overgelaten.