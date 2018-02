15.000 euro voor gouden tip rond liquidatiepoging in Amsterdam

AMSTERDAM - Ruim een jaar geleden werd in de Amsterdamse wijk IJburg geprobeerd een man te liquideren. Het slachtoffer raakte toen zwaargewond. In de hoop de dader te vinden looft de politie nu 15.000 euro uit voor de gouden tip.

In de nacht van 11 op 12 december 2016 werd een 41-jarige man neergeschoten. Agenten troffen de man met ernstige verwondingen aan ter hoogte van de Haringbuisdijk. Ook werden op de plek meerdere kogelhulzen gevonden.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en mag van geluk spreken dat hij de beschieting heeft overleefd. Omdat de politie nog volledig in het duister tast over deze zaak is er nu een beloning uitgeloofd.

Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.