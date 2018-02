Gehandicapte Semiah opgesloten in eigen huis door kapotte lift

AMSTERDAM - (AT5) Je woning uit getild worden door ambulancepersoneel en er daarna weer in gehesen worden met een ladderwagen van de brandweer. Het overkwam de gehandicapte Semiah Wadili uit Amsterdam vanochtend.

De lift in het appartementencomplex is al vier dagen stuk, maar ze moest vandaag wel voor een operatie naar het ziekenhuis om eerder geplaatste pennen uit haar voet te laten halen. Een manier vinden om naar beneden te komen was niet eenvoudig. Toen de lift eerder stuk was hielp de brandweer het gezin, maar vanochtend vroeg kreeg moeder Gladys Wadili te horen dat ze dat niet meer deden.

"Ik zit in een hele benarde situatie", vertelt Semiah. "Ik kan de pennen niet langer in mijn voeten houden. Die geven kloppingen en je kunt de pijn tot een bepaalde hoogte dragen, maar op een gegeven moment houdt het op."

De Key: "Erg vervelend"

Het is niet de eerste keer dat de lift kapot is. Woningcorporatie De Key beloofde eerder de lift binnen twee uur te maken als deze defect zou zijn, maar dat lukte dit keer niet. Na anderhalf uur rondbellen stuurt de huisarts een ambulance naar de woning toe. Met een soort speciale rolstoel kan het ambulancepersoneel Semiah via de trap naar beneden brengen. Een ladderwagen van de brandweer hijst haar daarna via het raam de woning weer in.

Een woordvoerder van De Key laat weten dat de er vanmiddag begonnen is aan de reparatie van de lift. Er was een 'nieuw liftonderdeel' nodig, dat niet op voorraad was en daarom uit het buitenland moest komen. De woningcorporatie denkt dat de lift morgen gerepareerd is. Een woordvoerder noemt de situatie "erg vervelend".

Gladys is woedend. "Er zal een flink prijskaartje aan deze dag hangen. Gelukkig stuur ik die door naar De Key. Bloemen hoeven ze ook niet te sturen. Want ik stuur de bloemen terug met de rekening van de brandweer en de ambulance."

