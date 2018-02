Bloemendaal haalt Belgisch international

BLOEMENDAAL - Hockeyclub Bloemendaal heeft Arthur van Doren aangetrokken. De Belgisch international speelt vanaf volgend seizoen bij de Noord-Hollanders.

Van Doren kijkt uit naar zijn tijd bij Bloemendaal: "Ik ben echt ongelooflijk blij. Ook met hoe ik de club en spelers heb leren kennen deze periode. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit in het oranje te spelen." De 23-jarige verdediger komt over van KHC Dragons. Toevallig is dat de tegenstander van Bloemendaal in de achtste finale van de EHL.

Beste van de wereld

Onlangs werd Van Doren op het gala van de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot zowel de beste hockeyer als het grootste talent van het jaar.

Geeft ook jeugdtraining

Commissaris tophockey Floris-Jan Bovelander is zeer tevreden met het aantrekken van de Belg. "Van Doren past als speler en als persoon perfect bij de club en het team. Een speler als hij is een verrijking voor iedereen die met hem hockeyt. Hij gaat ook de jeugd van Bloemendaal trainen, met name als specialist in verdedigende technieken en uitverdedigen", aldus Bovelander.

Meer toezeggingen

Eerder lieten spelers Glenn Schuurman, Thierry Brinkman, Florian Fuchs en Manu Stockbroekx al weten langer op 't Kopje te blijven. Ook coach Michel van den Heuvel blijft Bloemendaal trouw.