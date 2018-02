Deel dit artikel:











IJsmeester Nico doet oproep: "Gooi geen troep op het ijs!" Foto: Dennis Mantz

UITGEEST - Zo her en der in de provincie kon er vandaag al voorzichtig geschaatst worden. IJsmeester Nico Brantjes, van de ijsbaan in Uitgeest, hoopt dat zijn ijsvloer aan de Castricummerweg in Uitgeest ook snel sterk genoeg is voor het nodige schaatsplezier. Het gaat er om spannen, zeker omdat Nico niet alleen te maken heeft met de weergoden.

Er ligt nu ongeveer tweeënhalve centimeter ijs en dat moet vijf centimeter worden. Twee dagen denkt Nico nog nodig te hebben, maar de troep op het ijs maken de vooruitzichten er niet beter op. "Het is natuurlijk te triest om te zien dat er weer zo veel op het ijs gegooid is", vertelt Nico vol ergernis tegen NH Nieuws. Lees ook: Op pad met de eerste waaghalzen: "Het kraakt een beetje" "Als we straks weer kunnen schaatsen is het heel veel werk om het allemaal op te ruimen en als het heel erg is, dan kun je er misschien niet eens op schaatsen", schetst Nico de situatie. Om dat doemscenario te voorkomen doet Nico een oproep aan de omgeving. "Ik zou de omwonenden en de jeugd willen vragen om op elkaar te letten. Wat heeft het voor zin om rotzooi op het ijs te gooien? Dus, alsjeblieft, gooi nou geen troep op het ijs!", besluit hij fel.