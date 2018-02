Gemeente Amsterdam overweegt aangifte tegen tabaksindustrie

AMSTERDAM - (AT5) Het stadsbestuur van Amsterdam wil - in navolging van bijvoorbeeld het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam - zich aansluiten bij de aangifte tegen vier grote sigarettenfabrikanten.

Advocaat Benedicte Ficq deed de aangifte al in 2016 en sindsdien sluiten steeds meer organisaties zich aan. Bijvoorbeeld ook de verslavingszorgsector. De gemeente Amsterdam zou graag meedoen, als dat mogelijk is.

"Roken is al jaren één van de prioriteiten van het Amsterdamse volksgezondheidsbeleid. Het is de grootste vermijdbare veroorzaker van ziekte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen", zegt wethouder Eric van der Burg (Zorg).

Lees ook: NH Peilt: Verslaafd aan roken, eigen schuld?

"Door te onderzoeken of we ons aan kunnen sluiten bij de aangifte wil Amsterdam een statement maken. We zijn al jaren hard bezig een rookvrij Amsterdam te realiseren. Het ondersteunen van de aangifte tegen de tabaksindustrie past in deze lijn." De gemeente heeft de ambitie om Amsterdam "zo snel mogelijk rookvrij te maken".

Verbodsplekken

Roken is bijvoorbeeld al verboden in gemeentegebouwen en op de pont. Dit jaar moeten ook andere stukjes openbare ruimte in de stad rookvrij worden, zoals sportclubs, populaire bezienswaardigheden, speeltuinen en kinderboerderijen.

Het is pas een begin, want in een stad als New York is er bijvoorbeeld al een rookverbod in stadsparken.