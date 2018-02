Kopschoppers voor de rechter: "Het slachtoffer moet ermee leren leven, maar de dader komt ermee weg"

ZAANDAM - De familie van Chris Wezel is bang dat de mannen die hem in Zaandam zwaar mishandelden er gemakkelijk vanaf komen. Vandaag komt de zaak voor de rechter en het Openbaar Ministerie gaat er mogelijk voor pleiten de kopschoppers volgens het jeugdstrafrecht te berechten. "Straks komen ze er met een taakstraf vanaf, terwijl ze iemand bijna hebben doodgetrapt", zegt de zus en advocaat van het slachtoffer, Anneke Wezel.

Het ging voor Chris helemaal mis op Nieuwjaarsnacht vorig jaar in Zaandam. De man hield in het centrum van Zaandam een taxi aan na het stappen, terwijl een groep van vier jongens rond die taxi hing. Er ontstond en woordenwisseling, waarna Chris naar de grond werd gewerkt en hard tegen zijn hoofd en lichaam werd getrapt. Hij eindigde met een gescheurde pees, een hersenschudding en er zat een flinke hoofdwond op de plek waar nu voor de rest van zijn leven een litteken zit.

Inhakken

De gruwelijke mishandeling is door een bewakingscamera met geluid vastgelegd. Chris' zus Anneke Weezel heeft de beelden, die vandaag ook in de rechtszaal te zien zijn, al bekeken. "Op het filmpje hoor je een dader tegen omstanders zeggen: 'Als je me aanraakt, trap ik je dood.' Dan draait hij zich om begint met z'n hak in te hakken op het hoofd van mijn broer." Volgens de advocaat is het maar goed dat omstanders de kopschoppers uiteindelijk toch hebben weggetrokken. "Anders was 'ie misschien niet thuisgekomen."

'Daders komen ermee weg'

Chris' zus heeft grote problemen met de gang van zaken. Dat het OM de mannen, die op het moment van de misdaad tussen de 18 en 20 jaar waren, mogelijk volgens het jeugdstrafrecht wil berechten, kan zij niet begrijpen. "Het is bizar. Die jongens hebben zich heel mans vol gezopen en dan trappen ze iemand bijna dood", zegt ze. "Wat voor signaal geef je als OM af aan de samenleving, als je dan inzet op lagere straffen?"

De strafvermindering die de jongens hierdoor kunnen krijgen, vindt Wezel onrechtvaardig. Ze is bang dat de daders er met een werkstraf vanaf komen. "Even een paar keer schoffelen en koffie schenken in het bejaardentehuis en ze kunnen naar huis." Ze vindt het extra cru dat Chris nog steeds last heeft van de mishandeling. Hij is angstig en durft niet meer naar feesten als Koningsdag. "Hij heeft een blijvend gevoel van onveiligheid", zegt ze. "Het slachtoffer moet ermee leren leven, maar de daders kunnen ermee wegkomen."

Drie van de vier mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. De vierde verdachte wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Over twee weken volgt de uitspraak. Het OM wil niet bevestigen of de officier van justitie zal pleiten voor het toepassen van het jeugdrecht, maar noemt het wel een mogelijkheid.