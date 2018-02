Deel dit artikel:











Eindelijk nieuw zand voor Texel Foto: Richard Heerschap - Texel360fotografie.nl/ Boskalis Foto: Richard Heerschap - Texel360fotografie.nl/ Boskalis

DEN HOORN - Boskalis begint aan het eind van de middag met het opspuiten van zand op het het strand tussen Paal 9 en Paal 12 op Texel. Het bedrijf maakt daarmee de klus af van baggerbedrijf Van der Lee dat in oktober werd weggestuurd omdat Rijkswaterstaat niet tevreden was over het werk.

Oorspronkelijk zou er 655.000 m3 zand worden opgespoten. Daar was tot oktober zo'n 256.000 kuub van gedaan. Toen werd het contract met de aannemer opgezegd omdat het werk niet snel genoeg vorderde. Er is in de tussentijd heel veel zand van het strand afgeslagen aan de Zuid-West kant van Texel door stormen en erosie. Dat zand is niet helemaal verdwenen maar ligt nog voor de kust en biedt nog bescherming. Bij Paal 9 was het strand wel heel smal geworden. Vooral voor de recreatie een lastige zaak. De komende tijd wordt er nog 590.000 m3 zand op het strand gespoten. Het werk zal ongeveer een maand in beslag nemen. Later dit jaar komt er ook zandsuppletie aan de Texelse kust bij Paal 15 tot en met Paal 21.