Ex-topsporter haalt geld op voor ernstig zieke dochter Foto: Stichting Living Memories

AALSMEER - Ex-topsporter Erika van de Bilt uit Heemskerk en moeder van de ernstig zieke 14-jarige Lotte geeft tijdens de actiedag Let’s Make Memories een borstcrawlclinic. Op 24 maart zet zij zich in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer in om geld op te halen voor Stichting Living Memories.

De stichting verzorgt kosteloos audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen tot 18 jaar. Als blijvende herinnering voor hun nabestaanden. Dochter Lotte is ernstig meervoudig beperkt door onder meer een progressieve spierziekte. "Er is zo’n mooie film van onze dochter gemaakt, zo’n geweldige herinnering voor ons als zij er straks niet meer is", vertelt Erika. Nationale titels

Moeder Erika won als atlete meerdere nationale titels, nam deel aan het WK cross en liep sterke tijden op de 5.000 meter. "Graag zet ik mij op een sportieve manier in om geld in te zamelen voor Stichting Living Memories, zodat zij voor nog veel meer gezinnen deze waardevolle herinneringen kunnen maken. Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden," zegt Erika. Let’s Make Memories! zal op 24 maart een regionale actiedag worden van lokale omroepen Radio Aalsmeer, RickFM, MeerRadio, Radio Tulipa, RTV Amstelveen en JammFM.