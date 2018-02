Haarlemmers zijn 'overlast van bussen' door centrum zat

HAARLEM - Bewoners in het centrum van Haarlem zijn niet te spreken over de nieuwe busdienstregeling die sinds december in gebruik is. Haarlemmers hebben last van de fijnstof, het geluid en van trillingen in huis en willen daarom dat er onderzoek wordt gedaan naar de bussen die door het hart van de stad rijden.

Sinds de nieuwe dienstregeling begin december is de overlast toegenomen. Zo rijdt er zes keer per uur een dubbeldekker door de stad. Daar is

Roel Ebbinge, die in de wijkraad zit, het niet mee eens: "Een dubbeldekker is prima als er spits is, maar daarbuiten is het onnodig. Een dubbeldekker heeft tachtig zitplaatsen, maar soms zitten er buiten de spits maar vier mensen in", vertelt hij aan NH Nieuws.

Alternatief

Roel pleit daarom voor een alternatief: er moeten andere vervoersmiddelen die kleiner en lichter zijn door het centrum rijden. Ook wil hij dat de bussen een andere route afleggen, zodat de druk op het centrum van Haarlem wordt verlicht.

Zijn voorstellen vangen tot nu toe echter bot bij busmaatschappij Connexxion. Het bedrijf claimt dat een dubbeldekker even zwaar en even stil als een gewone bus is.

Compromis

De gemeente Haarlem is inmiddels met een compromis gekomen om de geluidsoverlast terug te dringen: er wordt waar het kan fluisterasfalt neergelegd.