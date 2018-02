LIVE NH Sport met FC Twente - AZ en Roda JC - Ajax

AMSTERDAM - Een midweekse speelronde in de eredivisie. AZ en Ajax komen vanavond in actie en NH Sport is er live bij!

AZ gaat op bezoek bij FC Twente, dat ook de tegenstander van de Alkmaarders is in de halve finale van de KNVB-beker later deze maand. De Alkmaarders speelden zondag met 2-2 gelijk tegen Roda JC. Die teleurstelling wil AZ wegspoelen met een overwinning op Twente.

Oussama Idrissi is niet inzetbaar, hij heeft last van een hamstring. Coach John van den Brom twijfelt nog wie hij als linkeraanvaller opstelt. Dat kan opnieuw Mats Seuntjens zijn, maar ook Van Overeem, Mihalik of Bel Hassani worden.

FC Twente - AZ begint om 18.30 uur. Je hoort tot 19.00 uur wedstrijdflitsen in De Peiling, daarna neemt NH Sport het over. Verslaggevers Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het wedstrijdverslag.

Ajax

Na AZ is Ajax aan de beurt. De Amsterdammers spelen in Kerkrade tegen Roda JC. Die ploeg staat een stuk lager op de ranglijst, maar bleek zondag voor AZ een lastige tegenstander. Ajax is dus gewaarschuwd.

De Oostenrijkse verdediger Max Wöber is er niet bij, hij heeft een enkelblessure. Ook verdediger Matthijs de Ligt ontbreekt bij de selectie, hij is geschorst. Roda JC - Ajax begint om 20.45 uur, Sjors Blaauw is je commentator.

NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 23.00 uur. Je presentator is Rob Wtenweerde.